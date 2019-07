Lolos ke Final Wimbledon 2019, Djokovic Tak Sabar Menonton Nadal vs Federer

jpnn.com, LONDON - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic (Serbia) back-to-back ke final Wimbledon. Setelah tahun lalu menjadi juara, Djokovic kembali ke partai puncak tahun ini.

Dalam semifinal di Centre Court, Jumat (12/7) malam WIB, petenis berusia 32 tahun itu mengalahkan tunggal putra Spanyol Roberto Bautista Agut. Djokovic sempat jatuh bangun dan bersusah payah sebelum akhirnya menang 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 dalam laga berdurasi dua jam 49 menit.



Novak Djokovic. Foto: AFP

Back to defend his crown…



Reigning champion @DjokerNole advances to his sixth #Wimbledon final where he’ll bid to win a fifth title after beating Roberto Bautista Agut pic.twitter.com/OYtfSUC7Hv — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019