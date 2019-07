Rafael Nadal Bergairah Menyambut Pertemuannya dengan Roger Federer di Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis Spanyol ranking dua dunia Rafael Nadal antusias menyambut pertemuannya dengan Roger Federer (Swiss/ranking tiga) di semifinal Wimbledon 2019, Jumat (12/7) malam WIB.

Nadal lolos ke semifinal setelah mengalahkan Sam Querrey (AS) 7-5, 6-2, 6-2, Kamis (11/7) dini hari WIB. Sementara Federer tembus 4 Besar usai menaklukkan Kei Nishikori 4-6, 6-1, 6-4, 6-4.

"He's been in phenomenal form"



For the first time since 2008, @RafaelNadal and @rogerfederer will face each other at #Wimbledon pic.twitter.com/wvJvAlLweH — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019