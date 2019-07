Ukir Rekor, Roberto Bautista Agut Tantang Novak Djokovic di Semifinal Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis Spanyol Roberto Bautista Agut mengukir rekor di Wimbledon 2019. Peringkat 22 dunia itu lolos ke semifinal, dan ini merupakan semifinal pertama dalam kariernya.

Pada pertandingan perempat final di Court 1, Rabu (10/7) malam WIB, Bautista mengalahkan petenis Argentina Guido Pella 7-5, 6-4, 3-6, 6-3.

"Kedengarannya (semifinal pertama di grand slam) luar biasa," kata Bautista.

"Saya memiliki pertandingan yang sangat sulit dan harus mengatur banyak emosi di lapangan. Saya tahu memiliki peluang bagus untuk bermain di semifinal dan saya melakukannya dengan sangat baik," kata petenis berusia 31 tahun itu.

Welcome to the last four...@BautistaAgut reaches the semi-finals of a Grand Slam for the first time with a 7-5, 6-4, 3-6, 6-3 victory against Guido Pella#Wimbledon pic.twitter.com/aNP9oPOL57 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019