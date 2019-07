Barbora Strycova Ketemu Serena Williams di Semifinal Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis Republik Ceko Barbora Strycova (33 tahun) menjadi kontestan terakhir yang lolos ke semifinal Wimbledon 2019.

Tunggal putri ranking 54 dunia itu tembus 4 Besar setelah menaklukkan harapan tuan rumah Johanna Konta 7-5, 6-1 di Centre Court, Selasa (9/7) malam WIB.



Barbora Strycova. Foto: AFP

Strycova butuh waktu satu jam 37 menit mengalahkan Konta, sekaligus memastikan tiket semifinal grand slam pertama dalam kariernya.

Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019