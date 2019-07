Serena Williams Butuh 121 Menit Untuk Mengukir Rekor Menawan di Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Serena Williams membukukan rekor memikat di Wimbledon 2019. Petenis Amerika Serikat berusia 37 tahun itu memastikan tiket semifinal ke-12 di Wimbledon dalam kariernya.

Torehan tersebut dia ukir usai mengalahkan kompatriotnya Alison Riske dalam perempat final di Centre Court, Selasa (9/7) malam WIB.

Serena, yang telah mengoleksi tujuh gelar Wimbledon itu, menang 6-4, 4-6, 6-3 dalam pertandingan berdurasi 121 menit. "Ini benar-benar memuaskan. Saya mungkin tidak akan memenangi pertandingan ini beberapa minggu yang lalu (masih dalam pemulihan cedera lutut)," kata Serena seperti dikutip dari AFP.

Serena comes through an almighty test…



Winning a hard-fought quarter-final against compatriot Alison Riske, @serenawilliams reaches her 12th #Wimbledon singles semi-final pic.twitter.com/UYHmxO0nuP — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019