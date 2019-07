Wimbledon 2019: Elina Svitolina Torehkan Sejarah Luar Biasa Buat Ukraina

jpnn.com, LONDON - Petenis cantik Ukraina Elina Svitolina mencatat sejarah baru untuk negaranya di Wimbledon 2019. Peringkat delapan dunia yang memiliki tinggi 175 cm itu memastikan tiket semifinal.



Elina Svitolina. Foto: AFP

Dalam pertandingan 8 Besar di Court 1, Selasa (9/7) malam WIB, Svitolina mengalahkan petenis Ceko Karolina Muchova 7-5, 6-4 dalam waktu satu jam 32 menit. Svitolina kini tercatat dalam buku sejarah Ukraina sebagai wanita pertama yang lolos semifinal Wimbledon.

Through to her first Grand Slam semi-final ????@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019