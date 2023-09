US Open 2023: Novak Djokovic jadi Petenis Terhebat Sepanjang Masa

jpnn.com - NEW YORK CITY - Novak Djokovic (Serbia) menjadi juara US Open 2023 setelah mengalahkan Daniil Medvedev (Rusia) di Arthur Ashe Stadium, New York City pada Senin (11/9) pagi WIB.

Setelah 197 menit jalannya pertandingan, Djokovic menang straight set 6-3, 7(7)-6(5), 6-3.

Petenis berusia 36 tahun itu meraih gelar keempat di US Open dan titel ke-24 grand slam sepanjang kariernya.

Gelar grand slam Djokovic kini menyamai rekor terbanyak yang juga dimiliki Margaret Court.

Novak Djokovic juara US Open 2023. Foto: Garrett Ellwood/USTA

Djokovic mengukuhkan posisinya sebagai petenis terhebat sepanjang masa.

"Membuat sejarah olahraga ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa dan istimewa,” kata Djokovic seperti dikutip dari laman US Open.

"Saya tidak pernah membayangkan akan berada di sini berbicara tentang 24 Slam."