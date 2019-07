Simona Halep, Dari Operasi Mengecilkan Payudara Hingga Tembus Final Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis cantik dari Rumania Simona Halep menjadi kontestan pertama yang lolos ke final tunggal putri Wimbledon 2019.

Dalam pertandingan di Centre Court, Kamis (11/7) malam WIB, Halep yang kini duduk di peringkat tujuh dunia itu menyingkirkan ranking delapan dunia asal Ukraina Elina Svitolina.

Halep menang 6-1, 6-3 dalam pertandingan berdurasi 73 menit. Dia menjadi wanita Rumania pertama yang lolos ke final Wimbledon.

The final awaits...@Simona_Halep reaches her first ever #Wimbledon final after beating Elina Svitolina 6-1 6-3 pic.twitter.com/Jq88sV4J8J — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019