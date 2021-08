Senat Keluarga Mahasiswa UP Gelar Pancasila Fair Secara Daring

jpnn.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 tidak membatasi kreativitas mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasila.

Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (KMUP) melalui program kerja tahunan Pancasila Fair yang digelar secara virtual mampu mendatangkan 1061 pengunjung ke Universitas Pancasila.

Pancasila Fair 2021 bertujuan untuk melakukan pengenalan Universitas Pancasila kepada masyarakat luas khususnya calon mahasiswa.

Pancasila Fair 2021 mengangkat tema Membangun Generasi Unggul Berkarakter Pancasila.



Pancasila Fair 2021 dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Pancasila yang diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Joko Hartanto, S.H., M.Si.

Pembukaan diawali dengan kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Bagas Ardiyanto, sambutan Ketua Senat KMUP Ricky Sinaga, sambutan Wakil Ketua BP KMUP Husain Hasan.

Upacara pembukaan ini dihadiri oleh Para Wakil Rektor, Para Dekan dan Para Wakil Dekan III di lingkungan Universitas Pancasila.



Pancasila Fair diselenggarakan selama lima hari dengan total 21 webinar. Hari pertama diawali dengan webinar Kampus Merdeka oleh Wakil Rektor I Universitas Pancasila Prof. Dr. Sri Widyastusi dan dilanjutkan dengan webinar berprestasi dalam bidang non-akademik oleh Wakil Rektor III Universitas Pancasila Dr. Joko Hartanto.

Dilanjutkan hari kedua dan ketiga webinar dengan tema utama Membentuk Gaya Hidup Yang Kompeten Pada Generasi Millenial dan pengenalan tujuh Fakultas di Universitas Pancasila.

Hari keempat dilanjutkan dengan webinar kemahasiswaan dan meraih sukses sebagai mahasiswa. Pada hari keempat ini menghadirkan pembicara utama Dr. Indra Uno dengan webinar How to be a Good Leader.



Puncak acara Pancasila Fair 2021 diadakan pada hari Sabtu (14/08) dengan menghadirkan bintang tamu Gideon Tulus dan Yudha Keling yang merupakan komika yang dikenal oleh masyarakat luas.