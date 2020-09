Sengit! 4 Besar Klasemen Kuasai FP1 MotoGP Catalunya

jpnn.com, BARCELONA - Rangkaian MotoGP Catalunya dibuka dengan persaingan sengit pada latihan bebas pertama di Sirkuit Barcelona Catalunya, Jumat (25/9) sore WIB.

Empat pembalap yang bersaing di klasemen MotoGP, yang hanya berjarak satu hingga empat poin, yakni Andrea Dovizioso (84), Fabio Quartararo (83), Maverick Vinales (83) dan Joan Mir (80) mengisi 4 Besar di akhir FP1.

Quartararo paling kencang dengan catatan waktu satu menit 40,431 detik.

Dovi kedua, berjarak 0,430 detik saja dari Quartararo. Sementara Mir di posisi ketiga dengan jarak 0,629 detik.

The title contenders do battle in FP1! ??@FabioQ20 holds off a late challenge from @AndreaDovizioso to top the session! ????#CatalanGP ???? pic.twitter.com/f3KxHtP8Wz — MotoGP™???? (@MotoGP) September 25, 2020