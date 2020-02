Sentil Anies Baswedan, Kirana Larasati: Saya Warga Negara yang Berhak Berpendapat

jpnn.com, JAKARTA - Kirana Larasati mendapat beberapa hujatan dari warganet. Hal ini imbas dari pernyataan dirinya yang sudah mengkritik kinerja Anies Baswedan terkait banjir yang kerap melanda ibu kota akhir-akhir ini.

Di mana ibu satu anak itu juga menjadi korban banjir.

Lewat unggahan akun Instagram miliknya, Kirana menuturkan bahwa dirinya berhak mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan.

Karena itu, Kirana mengimbau netizen yang menghujatnya agar tidak melakukan hal tersebut. Terlebih, Kirana juga sudah mengatur aplikasi Instagram miliknya dari komentar-komentar kasar.

“I said what I needed to say. Enggak usah repot-repot ngomong kasar sama saya karena terfilter otomatis juga jadi percuma,” tulis Kirana.

Dia juga menanggapi percakapan dengan putranya yang diduga menyentil Anies.

“Saya warga negara yang berhak berpendapat. Apalagi ketika sedang ngomong sama anak sendiri. Jangan ngatur,” tegas Kirana.(chi/jpnn)