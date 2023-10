Sepak Bola Indonesia Makin Maju kalau Erick Thohir jadi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Football Institute Budi Setiawan mengakui perkembangan sepak bola Indonesia makin baik sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada Februari 2023 lalu.

Budi menyebut Erick ialah right man on the right place at the right time.

Menurutnya, banyak perubahan dan terobosan yang dilakukan Erick dalam waktu yang cukup singkat.

"Erick merubah paradigma sepakbola indonesia melalui pengelolaan organisasi yang mulai transparan, mau mendengar masukan, mulai menunjukkan komitmen membenahi perwasitan dan mengatasi match fixing," kata Budi saat dihubungi, Rabu (18/10).

Kemudian, kata dia, Erick juga memberikan mampu memberikan motivasi yang kuat kepada para pemain Timnas Indonesia, sehingga tim Merah Putih tak hanya berfokus pada bonus, tetapi, juga pada prestasi.

Hal itu menurutnya menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia sukses menjuarai SEA Games 2023.

"Saya pernah mengatakan bahwa Erick Thohir ini adalah right man on the right place at the right time. Paradigma lain di tim nasional, pemain bukan lagi bermain untuk bonus, tetapi, untuk merah putih. Dalam 32 tahun akhirnya Indonesia bisa juara emas di SEA Games," ujarnya.

Di sisi lain, Erick saat ini tengah digadang-gadang sebagai cawapres terkuat untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti.