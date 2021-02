Seperti ini Tantangan Perbankan dalam Penerapan Cloud System, Berikut 3 Langkahnya

jpnn.com, JAKARTA - Pgs Executive Vice President IT Strategy and Goverance Division Bank BRI Hermanudin mengungkapkan tantangan dan kendala awal yang dialami pelaku perbankan dalam penerapan teknologi cloud.

Salah satunya yakni masih adanya perbedaan versi dan jenis pada aplikasi mobile banking yang dimiliki perbankan dengan cloud yang akan diadopsi.

Hal itu disampaikan Hermanudin dalam diskusi virtual ‘The Importance of Hybrid Cloud Enhancing Banking Services in The New Normal and Digital Era’, Kamis, (18/2).

“Tantangan tersendiri di bank-bank ini aplikasi-aplikasinya masih menggunakan sistem monolitik. Challenge-nya bagaimana masuk mengubah aplikasi ini menuju aplikasi cloud ready,” kata Hermanudin.

Menurutnya, beberapa infrastruktur tambahan juga harus dilengkapi perbankan dalam penerapan cloud pada sistem IT-nya.

Dengan begitu, pada kemudian hari perbankan bisa menikmati layanan penyimpanan data yang aman dan nyaman dalam menggunakan sistem IT.

Pemanfaatan cloud pada digitalisasi perbankan tak hanya memudahkan nasabah dalam bertransaksi digital, namun juga dapat meningkatkan angka inklusi keuangan nasional.

Penerapan sistem komputasi awan atau cloud system dalam layanan perbankan memang tidak mudah. Arief Pribadi, Technical Director Nutanix Indonesia menyebut ada tiga langkah yang perlu dilalui oleh setiap pelaku industri jasa keuangan untuk mulai menerapkan teknologi cloud dalam layanannya.