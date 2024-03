Serbu! Promo Exclusive Kosmetik dan Skincare di Brave and Beautiful Bazaar 2024

jpnn.com, JAKARTA - A Lux Life Beauty, perusahaan distributor kosmetik dan skincare ternama, menggelar acara ‘Brave and Beautiful Bazaar 2024’ di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta Barat mulai 4-10 Maret mendatang.

Dalam bazaar ini terdapat berbagai skincare dan kosmetik ternama dunia yang ditawarkan dengan harga menarik.

Brand-brand tersebut di antaranya Dolce & Gabbana, Guess, BOSS, Anna Sui, Laura Mercier, Max FactorX, Paul & Joe, Tory Burch, Rimmel, Sisley, Ioma, dan Abercrombie & Fitch.

Melalui bazaar ini, pengunjung bisa mendapatkan promo eksklusif mulai dari buy one get one untuk sejumlah brand serta diskon menarik lainnya.

Selain itu, pengunjung juga mengikuti skin check dari Ioma agar bisa mengetahui jenis kulit dan skincare yang dibutuhkan untuk perawatan kecantikan selanjutnya.

Berbagai pilihan parfum, make up dan skincare siap memanjakan pengunjung yang menjajal langsung bazaar ini.

Bazaar ini sekaligus menjadi ajang peluncuran produk terbaru Anna Sui Rose Face Powder dan memperkenalkan sejumlah body mist dari Tory Burch serta skincare Ioma.