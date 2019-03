Sesaat Lagi! Semifinal All England 2019, Ini Jadwal Lengkapnya

jpnn.com, BIRMINGHAM - Duel sesama Jepang akan membuka semifinal All England 2019 di Arena Birmingham mulai pukul 17.00 WIB, sesaat lagi. Ganda putri peringkat ketiga dunia Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara melawan ranking tujuh Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto.

Sementara dari tiga wakil Indonesia yang lolos semifinal, Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan akan turun lebih dahulu. Ahsan / Hendra harus meladeni ganda peringkat tiga dunia asal Jepang Takeshi Kamura / Keigo Sonoda. Partai tersebut menjadi match ketiga.

