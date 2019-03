Semifinal Tunggal Putri All England 2019: Tzu Ying Ketemu Akane

jpnn.com, BIRMINGHAM - Unggulan pertama tunggal putri All England 2019 Tai Tzu Ying (Taiwan) masih sempurna hingga perempat final.

Dari tiga pertandingan yang sudah dia mainkan sejak babak pertama, tak sekali pun Tzu Ying kehilangan game. Di perempat final malam tadi, Saina Nehwal menjadi korban. Pemain India itu takluk dari Tzu Ying 15-21, 19-21.

"Saya bermain cukup baik, tetapi saya pikir harus ada perbaikan lagi untuk semifinal. Saya masih sering membuat kesalahan di area tengah," kata Tzu Ying seperti dikutip dari laman resmi All England.

Nah, di semifinal malam nanti, Tzu Ying yang berstatus juara 2017 dan 2018 itu harus meladeni pemain yang selama ini sulit dia taklukkan, Akane Yamaguchi. Dari 13 pertemuan, Tzu Ying hanya unggul tipis 7-6. Bahkan di dua pertandingan terakhir, Tzu Ying kalah, termasuk saat retired di BWF World Tour Finals Desember lalu. Duel Tzu Ying vs Akane akan sangat menarik.

Nozomi Okuhara is the last qualified semifinalist for day 3. A thrilling match vs. Chen Yufei is expected tomorrow! #YAE19 #HSBCBWFbadminton #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/o9e7unBkc2 — BWF (@bwfmedia) March 8, 2019