Sesuai Tinjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, Tito: Saya Amat Kagum

jpnn.com, BADUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Badung, Bali sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

Menurut dia, sejak 2018 MPP Kabupaten Badung telah banyak melayani masyarakat.

Bahkan, Tito menuliskan apresiasinya terhadap MPP Kabupaten Badung di atas sebuah prasasti.

"Saya sudah berkunjung ke beberapa mal pelayanan publik di daerah-daerah di Indonesia. Saya amat kagum dengan MPP Kabupaten Badung ini. Sangat excellent! Speechless. Salah satu MPP terbaik di Indonesia. Keep up this great performance!!," tulis Tito di atas prasasti tersebut, Kamis (27/1).

Dia mengaku ungkapannya terhadap MPP Kabupaten Badung bukan hal yang berlebihan.

Mantan Kapolri itu menegaskan MPP harus beroperasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, sehingga rakyat bisa merasakan kehadiran negara untuk kepentingan mereka.

"Salah satu idenya adalah membuat one roof system, sistem satu atap. Semua instansi yang memberikan pelayanan kepada publik dipusatkan di satu tempat, kita sebut namanya mal," tutur Mendagri Tito.

Pria kelahiran Palembang itu menyebut pelayanan masyarakat di masa lalu seperti masuk ke hutan belantara.