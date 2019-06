Setelah 88 Menit, Greysia / Apriyani Kandas di Semifinal Australian Open 2019

jpnn.com, SYDNEY - Ganda putri peringkat lima dunia Greysia Polii / Apriyani Rahayu kandas di semifinal Australian Open 2019.

Setelah melakoni laga berdurasi 88 menit (statistik BWF) melawan ranking empat dunia Cheng Qingchen / Jia Yifan (Tiongkok) di Quaycentre, Sydney, Sabtu (8/6) pagi WIB, Greysia / Apriyani kalah 13-21, 21-14, 18-21.

The Chinese Chen Qingchen/Jia Yifan ???????????????? reach the final after a three-game thriller against the Indonesian duo pic.twitter.com/8wO2pOqrVN — BWF (@bwfmedia) June 8, 2019