Setelah Nirwana, Adikara Fardy Hadirkan Katakan Saja

jpnn.com, JAKARTA - Setelah meluncurkan Nirwana, penyanyi Adikara Fardy kembali merilis single kedua yang Katakan Saja.

Lagu pop tersebut bercerita tentang dua orang yang saling jatuh cinta tetapi tidak berani mengungkapkan perasaan masing masing.

Adikara Fardy menulis Katakan Saja saat berada di New York US pada 2022 dan menyelesaikan keseluruhan di Jakarta.

"Tentu ada banyak perubahan sejak saat itu sampai sekarang, terutama dari sisi musik. Akhir-akhir ini, saya sedang menikmati dan mengulik musik soul era ‘80-’90an. Jadi, dari segi sound dan groove, saya banyak terinspirasi dari sana," kata Adikara Fardy.

Dalam proses pengerjaan lagu Katakan Saja, Adikara Fardy dibantu oleh Dimas Raditya (gitar), Rayendra Sunito (drum), Trinanda Wibi (keyboard), dan Nicholas Dheo (bass).

"Lewat Katakan Saja, saya ingin mengingatkan banyak orang bahwa, it is okay to be vulnerable. Kalau memang cinta, katakan saja. It’s the most beautiful thing in the world," tambahnya.

Lagu Katakan Saja dari Adikara Fardy sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Adikara Fardy memulai karier pada 2019 lewat single Pesona Cinta dan telah merilis EP berjudul Love & Imagination di bawah naungan label Trinity Optima Production. (ded/jpnn)