Setelah Turun ke Jalan, Syifa Hadju Aktif Bela Palestina di Media Sosial

jpnn.com - Aktris Syifa Hadju baru-baru ini bikin geger lantaran mengunggah potret turun ke jalan untuk ikut aksi damai membela Palestina.

Syifa Hadju terlihat hanya mengenakan kaos putih polos dengan sorban monokrom becorak kotak-kotak.

Dari empat slide unggahan yang diposting, salah satu foto memperlihatkan Syifa memegang papan aksi.

"You dont need to be muslim to stand for Gaza. You just need to be human (Kamu tidak perlu menjadi muslim untuk mendukung Gaza. Kamu hanya perlu menjadi manusia)," begitu tertulis keterangan yang ada di papan aksi Syifa, dikutip Minggu (22/10).

Sementara itu, dalam unggahan lain, Syifa terlihat memegang bendera Palestina.

Melalui keterangan unggahannya, Syifa Hadju pun mengajak publik untuk berdiri di samping Palestina.

"From the river to the sea (dari hulu ke hilir)," begitu tertulis keterangan unggahan Syifa.

Rupanya aksi bela Palestina Syifa Hadju tak berhenti hanya dengan mengikuti aksi damai.