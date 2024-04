Shaggydog Rilis Koleksi Merchandise Baru, Ada Hasil Kolaborasi dengan Agan Harahap

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band ska asal Yogyakarta, Shaggydog meluncurkan koleksi merchandise terbaru di bulan suci Ramadan tahun ini.

Season kedua merchandise Shaggydog tersebut menampilkan beberapa item fashion terbaru yang belum dirilis sebelumnya.

Salah satu koleksi yakni hasil kolaborasi dengan dua seniman kenamaan yang berbasis di Yogyakarta.

Dengan tema Rebel Rhapsody, merchandise season kedua Shaggydog memiliki konsep yang berbeda dibanding dengan season pertama yang cenderung memproduksi rilisan band seperti pada umumnya.

Kali ini, merchandise band yang diproduksi cenderung unik dengan konsep yang out of the box.

Selain t-shirt dan kemeja flanel, season kedua ini, Shaggydog merilis Harrington jacket, kaos kaki, polo cap, lanyard serta newsboy cap.

Sementara untuk artisan series, Shaggydog bekerja sama dengan 2 seniman yaitu Tuyuloveme dan Agan Harahap yang membawa style khas mereka ke dalam desain merchandise Shaggydog, meninggalkan sebuah kesan kolaboratif yang distingtif.

Merchandise Shaggydog season kedua ini akan diedarkan oleh divisi merchandise resmi, Doggy Shop, offline maupun online melalui e-commerce mulai 4 April 2024 pukul 16.00 WIB.