Shandy Aulia Akan Laporkan Netizen ke Polisi

Shandy Aulia Kembali Umbar Tubuh Moleknya. Foto Instagram

jpnn.com - SHANDY Aulia berencana melaporkan salah satu hater ke polisi. Hal tersebut menyusul komentar negatif sekaligus fitnah yang dilontarkan warganet tersebut.

BACA JUGA : Shandy Aulia Ngamuk Dibilang Jual Diri

Laporan itu bermula saat akun bernama Yasmine Mercy menghina Shandy. Aktris 31 tahun itu dituding berpakaian tidak sopan hingga fitnah menjual diri.

"Bu udah jual diri ya sekarang. Pantes olahraga gitu amat. Laki lu miskin si, obral berapa semalam? Rp 5 juta ya," komentar akun Yasmine Mercy yang diabadikan Shandy Aulia lewat Insta Story beberapa jam yang lalu.

"Kalau pakaian tolong dikondisikan ya agar para pemuda nggak hancur. Kan kamu artis ternama, memang suami nggak marah ya bu? Maaf itu suami beneran apa bukan? Kan harusnya suami melarang ya," komentar Yasmine Mercy lainnya.

BACA JUGA : Sule Minta Maaf kepada Shandy Aulia

Shandy Aulia spontan geram dengan fitnah keji hater tersebut. Dia lantas mengutarakan niat melaporkan oknum tersebut ke polisi.

"Hebat sekali ya kehidupan saya Anda yang harus mengatur. Very funny. Jadi olah raga berpakaian saya itu bisa merusak mental anak muda ya mba @yasminemercy. Can't wait so see u soon di kantor polisi. Mba mba, Anda lucu dan gemesein sekali deh. Jari, pikiran dan mulut anda," balas Shandy Aulia.UGA