Shandy Aulia Maksimalkan Quality Time Bareng Suami di Kamar

jpnn.com - Si cantik Shandy Aulia tengah merampungkan syuting film Eiffel I'm In Love 2 yang bakal tayang Februari 2018. Beragam pekerjaan yang dilakoni Shandy ternyata tak membuat David Herbowo marah.

Sang suami justru memberi kebebasan untuk bekas pacar Roger Danuarta ini. "Dibatasi? Nggak sih, suami saya supportif, liberal, open minded. Dia nggak terlalu banyak posesif, very trust. Kita saling mengisi satu sama lain," kata Shandy saat ditemui Rakyat Merdeka.

"Saya ada me time, suami saya juga. Trust itu kan nilainya mahal sekali, jadi the way kita melangkah ya kita harus berpikir ini hurt apa nggak. This is marriage. Kita nggak bisa kan selalu 24 jam bareng. We need to trust gitu loh," tutur Shandy

Meski rutinitas sama-sama padat, ternyata tak membuat mereka lupa untuk mencari quality time. Bahkan wanita 30 tahun ini kerap kali mengagendakan untuk traveling bersama.

"Kita sering traveling, kita bisa pergi makan berdua. Kalau ngomongin bisnis kita bisa ngobrol bareng, itu nggak quality sih soalnya bisa berdebat juga itu. Di kamar banyak ngobrol nonton DVD itu kayak quality time bareng," sambung Shandy.

Namun, karena jadwal yang padat pada akhir tahun nanti, sejoli ini terpaksa harus menunda liburannya ke Amerika.

"Iya, Natal dan Tahun Baru tadinya mau ke Amerika tapi karena ada pekerjaan saya jadi liburannya kita pending," ucap pemilik nama asli Nyimas Shandy Aulia ini.

"Harus tau prioritas, suami saya juga support kalau saya mau ambil project itu ya nggak papa. Kalau liburan kan masih bisa kita undur tanggalnya. It's okay malah lebih murah abis tahun baru kan."

Sumber : RMOL.co