Penampilan Seperi Ini, Shandy Aulia Dicap Lecehkan Kerudung

jpnn.com, JAKARTA - Artis Shandy Aulia memang dikenal sering memamerkan momen perjalanannya berkeliling dunia.

Seperti yang baru-baru ini dipamerkan di akun Instagramnya. Dia menikmati liburan bareng suaminya, David Herbowo ke Prancis.

Pasangan suami istri ini berkeliling ke sejumlah wilayah, seperti Cannes, Nice, Monako, Paris, Venice. Setelah Prancis, Shandy Aulia dan suami bertolak ke Maroko.

Di Maroko, pemain film Eiffel I'm In Love itu diajak berkunjung ke pasar tradisional Marrakech Medina Market. Saat itu dia terlihat mengenakan scarf sebagai penutup kepalanya dan memadukannya dengan gaun berwarna biru muda.

"Because you are women, people will force their thinking on you, their boundaries on you. They will tell you how to dress, how to behave, who you can meet and where you can go. Don't live in the shadows of people's judgement. Make your own choices in the light of wisdom," tulis Shandy Aulia sebagai keterangan.

Namun, gaya berpakaian Shandy Aulia malah menuai kritikan pedas dari para warganet. Dia dianggap melecehkan hijab lantaran mengenakan penutup kepala sementara pakaiannya berpotongan seksi. Terbuka di bagian lengan dan perut.

"Semoga tidak ada niat menyepelekan hijab.. @shandyaulia," celetuk akun danti_danty90. "Itu KO' kayak gunakan hijab?" sahut @anggriadolce.

"Kenapa hrs pakai penutup kepala gt sih...., sy muslim kok merasa tersinggung bgt ya...." sambung ani_jihada_elfathan.(mg7/jpnn)