Shawn Mendes dan Camila Cabello Tak Bisa Mengelak Lagi

Meski terus mengelak, Shawn Mendes dan Camila Cabello tepergok makin dekat. Sepanjang akhir pekan lalu, pasangan yang baru saja merilis lagu Senorita itu tertangkap kamera tengah berduaan.

Sabtu (13/7) TMZ memberitakan, keduanya berciuman di sebuah kafe di San Francisco. Sehari sebelumnya, mereka juga berkencan di kafe lain di kota itu. Situs tersebut mengunggah beberapa foto serta video saat Mendes dan Cabello menghabiskan waktu bersama.

Keduanya kali pertama bertemu pada 2014. Saat itu Cabello masih tergabung dengan grup vokal Fifth Harmony. Sementara itu, Mendes baru memulai karir. Mereka menjadi opening act tur konser Austin Mahone.

Ketika diwawancara V saat itu, keduanya mengaku saling kenal di tengah jeda tur. Cabello menyebutkan, Mendes saat itu lebih banyak tinggal di bus tur dan bermain-main dengan gitarnya.

''Dia (Cabello) adalah satu-satunya yang mengajakku ngobrol saat itu. Kalau mengecek DM atau chat, sepertinya ada foto saat kami kali pertama bertemu,'' ungkap pelantun In My Blood itu.

Pertemuan tersebut berlanjut ke pertemanan, lantas menghasilkan kolaborasi I Know What You Did Last Summer yang rilis pada 2015. Keduanya kerap bertukar pesan manis di media sosial. (Billboard/fam/c5/nda)