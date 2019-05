Ada Apa Antara Yuki Kato dan Rio Haryanto?

jpnn.com - Ada yang mengejutkan dari akun Instagram Yuki Kato. Dia mengunggah foto pembalap Rio Haryanto mengenakan kaus merah.

’’Had a great rime with you last night!’’ Begitu bunyi caption-nya. Selang lima menit, foto itu dihapus. Tetapi, foto tersebut sudah ’’ditangkap’’ akun gosip, yang kemudian diunggah oleh mereka.

Yuki mengatakan, unggahan itu muncul gara-gara Instagram-nya dibajak. ’’Iya, dibajak Imam Darto di The Comment jam sebelas malam,’’ ungkap host The Comment itu di kawasan Lebak Bulus, Selasa (14/5).

Unggahan tersebut sebenarnya berawal dari guyonan mereka. Yuki kerap diceng-cengin dengan Rio oleh dua host lainnya, Imam Darto dan Dimas Danang.

Yang bikin bintang film Operation Wedding itu makin pusing, unggahan foto tersebut bertepatan ketika dia sedang on camera. Terpaksa dia disuruh menunggu lima menit sampai foto itu bisa dihapus.

’’Simpan lima menit saja banyak spekulasinya, gimana kalau simpan selamanya,’’ kelakar Yuki. Dia tidak ambil pusing apakah ada komentar Rio di antara ribuan komentar netizen di Instagram-nya itu. (deb/c7/jan)