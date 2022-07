Shinzo Abe Ditembak di Jepang, Fadli Zon Unggah 2 Foto di Twitter

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengunggah dua foto melalui akun @fadlizon di Twitter, menyusul insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Jumat (8/7) waktu setempat.

Diketahui, Shinzo Abe ditembak di Prefektur Nara, Jepang saat menghadiri acara kampanye.

Dua foto yang diunggah Fadli memotret kebersamaan legislator Komisi I DPR RI itu dengan Shinzo Abe.

Pada foto pertama yang diambil pada 2015, Fadli tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dan tersenyum lebar ketika berfoto dengan Shinzo.

Begitu pula Shinzo yang terlihat tersenyum di foto pertama yang diambil Fadli Zon melalui ponsel dengan cara swafoto.

Sementara itu, dalam foto kedua, wajah Fadli tertutup kamera, berbeda dengan Shinzo yang terlihat jelas sedang tersenyum.

Fadli pun turut menyampaikan pernyataan ketika mengunggah dua foto kebersamaannya dengan Shinzo itu.

"My thoughts and prayers to Shinzo Abe. Ikut mendoakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang ditembak orang tak dikenal," ungkap Fadli.