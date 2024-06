Shopee Live Masih jadi Pilihan Utama Fitur Berjualan Bagi Brand Lokal & UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Hingga di pertengahan tahun 2024 ini, berbelanja melalui live streaming masih menjadi daya tarik utama, bahkan semakin diminati oleh masyarakat.

Kemampuannya dalam menjangkau berbagai konsumen menjadikan para pemain ecommerce di Indonesia, seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan Lazada berlomba-lomba menghadirkan fitur live streaming yang memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen, terutama dalam menciptakan dampak dan manfaat yang berkelanjutan bagi bisnis para brand lokal dan UMKM.

Survei IPSOS mencatat Shopee Live masih menjadi pilihan utama fitur live streaming yang paling disukai para brand lokal dan UMKM pada 2023.

Adapun indikatornya, antara lain adalah:

? Shopee Live menduduki puncak popularitas sebagai pemimpin pada indikator fitur live streaming yang paling diingat oleh brand lokal dan UMKM (Top of Mind - TOM) dengan persentase 77%, jauh melampaui pesaing terdekatnya Tiktok Live (19%).

? Sedangkan dalam indikator fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh brand lokal dan UMKM (Brand Used Most Often - BUMO), Shopee Live menempati posisi teratas dengan persentase 72%, jauh dibandingkan dengan pesaing terdekatnya TikTok Live (26%)

? Selanjutnya dalam Market Share, Shopee Live (82%) juga menjadi platform yang paling banyak dipilih untuk kebutuhan penjualan brand lokal dan UMKM, jauh melampaui pesaing terdekatnya TikTok Live yang hanya sebesar 18%.

“Akhir tahun 2023 lalu, kami melihat kehadiran Shopee Live mendominasi pasar live streaming bagi penjual. Tahun 2024 ini dunia e-commerce diwarnai oleh perubahan yang signifikan, tantangan yang semakin dinamis hingga munculnya pemain baru. Jika kita melihat kembali pada survei yang telah IPSOS lakukan, Shopee Live menjadi fitur live streaming yang unggul dalam berbagai aspek penting yang dilihat oleh brand lokal dan UMKM, seperti menyediakan pelayanan yang terbaik dan memberikan peningkatan omzet terbesar," ujar Executive Director IPSOS Indonesia, Andi Sukma.

Keberhasilan Shopee Live dalam menyajikan layanan interaktif yang unggul, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi brand lokal dan UMKM berdasarkan survei IPSOS di akhir tahun 2023 lalu.