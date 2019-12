Si Juru Kunci Watford Permalukan Manchester United

jpnn.com, WATFORD - Klub juru kunci Premier League Watford akhirnya merasakan kemenangan kedua musim ini. Tak tanggung-tanggung, korbannya adalah Setan Merah Manchester United.

Setelah 2 x 45 menit laga di Vicarage Road, Minggu (22/12) malam WIB, Watford menang 2-0.

Dua gol empunya stadion lahir di babak kedua, masing-masing dibukukan Ismaila Sarr pada menit ke-50 dan penalti Troy Deeney pada menit ke-54.

MU bukannya tak punya peluang, tetapi selalu gagal memanfaatkan. Kiper Watford Ben Foster juga lagi bagus. Susah ditembus.

6 - Since the start of last season, no player has made more errors leading to goals in the Premier League than David de Gea (6). Gifts. #WATMUN pic.twitter.com/RIpNYWZYi5 — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2019