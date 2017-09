Si Tampan Pyo Akan Balas Dendam Kematian Ayahnya

jpnn.com - AKTOR Go Kyung Pyo telah ditawari peran dalam drama tvN terbaru yang berjudul Cross: God's Gift.

Sebelumnya, Kyung Pyo baru saja menyelesaikan dramanya pekan lalu, Strongest Deliveryman.

"Memang benar bahwa Go Kyung Pyo menerima tawaran untuk tampil di drama Cross: God's Gift. Saat ini dia sedang mempertimbangkan perannya," kata CL & Company, seperti dilansir laman Soompi.

Drama tvN baru "Cross: God's Gift" adalah sebuah drama medis yang menceritakan tentang seorang pria yang menjadi dokter dan menggunakan praktik medis untuk membunuh.

Pria itu akan membalas dendam pada orang yang membunuh ayahnya secara brutal.

Go Kyung Pyo telah dikenal karena kemampuan aktingnya melalui drama sebelumnya seperti "Reply 1988" dan "Do not Dare to Dream (Jealousy Incarnate)."

Sementara itu, "Cross: God's Gift" direncanakan akan tayang sekitar awal tahun depan.(fny/jpnn)