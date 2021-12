Siap-siap, Mendagri Tito Karnavian akan Kirim Tim Pemantau ke Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana menerjunkan tim untuk memantau pemda yang dinilai kurang inovatif maupun inovasinya tidak bisa dinilai.

Dia menilai tim pemantau tersebut diperlukan setelah melihat laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tito juga mempertimbangkan proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia.

"Saya akan turunkan tim dari Kemendagri, gabungan dari Ditjen Otda (Otonomi Daerah), BPP, dan dari Itjen (Inspektorat Jenderal)," kata Tito, Rabu (29/12).