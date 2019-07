Siapa Rodri?

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City mendapatkan tanda tangan gelandang Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante, lebih dikenal dengan Rodri, untuk kontrak kerja sepanjang lima tahun.

Pemain berusia 23 tahun itu dibeli City dari Atletico Madrid dengan harga transfer yang konon mencapai EUR 70 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Reuters melansir, angka tersebut cukup untuk memecahkan rekor transfer City sebelumnya, atas nama Riyad Mahrez (Aljazair) dari Leicester City. Mahrez ketika itu dibeli dengan harga sekitar Rp 1 triliun Juli tahun lalu.

Rodri menjadi pemain kedua yang didapat City musim panas ini, setelah juara bertahan Premier League itu memulangkan kembali Angelino dari PSV.

"Gelandang defensif yang paling betah berada di depan empat bek. Rodri telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu prospek paling menarik di Eropa," tulis situs resmi Manchester City.

