Sinar untuk Genta Hingga King Maker Tayang Bulan Ini di KlikFilm

jpnn.com, JAKARTA - Layanan streaming KlikFilm menyambut Juni 2022 dengan menghadirkan lebih dari 30 film terbaik dari berbagai genre dan negara.

Film mancanegara yang hadir bulan ini di antaranya karya sineas Korea, Byung Sung, berjudul King Maker.

Kemudian, film dokumenter berjudul One Man's Island, The Other Me, Il Buco, All Board, Teddy, Saigon The Rain, dan lainnya.

"Kami berusaha mengisi katalog film dengan menghadirkan karya yang bagus dari berbagai genre dan negara," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangannnya, Minggu (5/6).

Dia mengatakan bahwa karya sineas tanah air tak luput disajikan di KlikFilm setiap bulannya.

"Semoga kehadiran KlikFilm bisa membuka khazanah penikmat film di Indonesia lebih luas lagi," tutur Frederica.

Dua film nasional yang hadir bulan ini, yakni Sinar untuk Genta dan Misi Kafe Biru.

Sinar untuk Genta dibintangi oleh Naufal Samudra dan Ziva Magnolya. Film ini bercerita tentang Sinar yang mengalami kebutaan karena kecelakaan.