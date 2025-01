Singgung Tagline Indonesia Kerja, Megawati: Tolong Dijawab

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta semua pihak agar bersama-sama memikirkan masa depan Indonesia.

Menurut Megawati, tagline pemerintah tentang sesuatu hanya omongan belaka bila tidak terwujudnya masa depan yang baik bagi generasi selanjutnya.

"Kita ini tidak hidup untuk di sini saja sekarang, bukan tetapi jauh for the future of our nation," kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

Presiden Kelima RI itu menyampaikan pihak yang memegang tanggung jawab saat ini harus memikirkan keselamatan dan kesejahteraan generasi selanjutnya.

"Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja. Apakah hanya akan mencari duit saja, ini sebuah pertanyaan besar saya," kata Megawati.

Selain mewarisi kesejahteraan bagi anak-cucu Indonesia, Megawati juga mengingatkan pentingnya mendorong Indonesia mencapai kejayaan dan abadi sepanjang masa.

'Saya seringkali bukan hanya berpikir tetapi suka melihat-lihat, senang lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa, kok, ya, banyak sekali tagline-tagline seperti, sepertinya kok orang lupa ya kita ini namanya Indonesia Raya tetapi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri tolong dijawab oleh kalian," kata Megawati.

"Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain. Padahal cukup Indonesia Raya saja," tambah putri Proklamator dan Presiden Pertama RI Soekarno ini. (tan/jpnn)