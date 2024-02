SIS di IIMS 2024, Suzuki Jimny 5 Pintu Paling Mentereng

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil mencatatkan 1.200 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama 11 hari pelaksanaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Kontributor terbesar penjualan Suzuki disumbangkan oleh SUV adventure terbaru, Jimny.

Suzuki menerima 263 SPK Suzuki Jimny 5 pintu selama IIMS 2024.

"Dibandingkan tahun lalu, penjualan Suzuki pada IIMS 2024 ini meningkat sebesar 14 persen," kata Kepala Departemen Penjualan 4W PT. SIS Randy Murdoko dalam keterangannya, Kamis (29/2).

"Kami melihat bahwa pencapaian ini merupakan suatu sambutan hangat dari pengunjung terhadap Suzuki Indonesia. Antusiasme yang tinggi dari pelanggan setia kami tentu menjadi awal yang baik bagi Suzuki untuk menjalani tahun 2024 ini dengan penuh keyakinan," katanya.

Penjualan lini kendaraan ramah lingkungan, seperti New XL7 Hybrid, Grand Vitara, dan All New Ertiga Hybrid selama IIMS 2024 juga cukup bagus dengan total penjualan kendaraan sebanyak 508 unit.

Baca Juga: Varian Baru Oli Ecstar Dirancang Khusus Untuk Suzuki Jimny 5 Pintu

New XL7 Hybrid memimpin penjualan di lini hibrida Suzuki dengan angka penjualan 291 unit, disusul All New Ertiga Hybrid sebanyak 165 unit, serta Grand Vitara sebanyak 52 unit.

Randy mengatakan bahwa dengan desain modern dan dukungan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), mobil SUV dan MPV Suzuki menawarkan kenyamanan berkendara dan efisiensi bahan bakar.