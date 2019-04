Sistem Autopilot Tesla Bisa Deteksi Lubang di Jalan

jpnn.com - Chief Executive Officer (CEO) Tesla, Elon Musk mengatakan, sistem Autopilot yang disematkan pada Tesla diyakini dapat menghindari lubang di jalan.

Sebab, pihak perusahaan telah memperbarui sistem agar lebih baik. "Sistem Autopilot Tesla memang memiliki performa sangat baik, secara otomatis mampu berjalan di jalan raya dan menyesuaikan kecepatan lalu lintas di sekitarnya," kata Musk seperti dilansir Electrek, Senin (7/4).

Sistem swakemudi itu, kata Elon, mampu berkendara dengan baik dari lokasi awal hingga lokasi tujuan. Satu-satunya yang harus dilakukan pengemudi untuk mengambil alih setir adalah ketika ada lubang besar di jalanan.

I just drove over 150 km on @Tesla Autopilot. The only interventions were related to avoiding potholes. Any progress on that front @elonmusk? pic.twitter.com/pYOnD57eIt — Fred Lambert (@FredericLambert) April 6, 2019