Siswa Magang Sulap BMW X7 xDrive40i Jadi Pikap

jpnn.com - Sejumlah siswa kejuruan yang magang di BMW Group membuat karya desain unik, di mana sosok SUV dari BMW X7 diracik sedemikian rupa menjadi model kendaraan niaga, X7 Pick-up.

Bukan asal-asalan, karya kreatif para siswa di bawah pengasawan Concept Vehicle Construction dan divisi Model Technology di fasilitas produksi BMW Munich.

“Menjadi kebanggaan atas sinergi antara BMW Group Vocational Training, Concept Vehicle Construction dan Model Technology, memungkinan para talenta muda lebih jauh mengkreasikan hal luar biasa,” ungkap Member of the Board for Human Resources of the BMW AG, Milagros Caiña-Andree.

BMW X7 xDrive40i yang kini memiliki bak berukuran 140 cm (tertutup) dan 200 cm (terbuka) terbuka bisa memuat unit motor adventure BMW F850 GS.

Berkat adanya penggunaan komponen atap CFRP, pintu belakang dan lid belakang, memungkinkan bobotnya berkurang 200 kg. Meski dimensinya lebih panjang 10 cm.

Baluran mobil merupakan hasil dari BMW Individual yakni warna Tanzanite Blue metallic. Dilapisi kelir bening navy blue yang membuat permukaan lebih gelap ketika terkena sinar matahari. Terinspirasi dari Yacht dan kian mewah.

Membuat mobil ini hanya perlu waktu 10 bulan saja, ada 12 siswa pelatihan mempelajari bagian bodi dan mekanika kendaraan, mechatronics kendaraan dan konstruksi model kendaraan secara teknis. Mewujudkan konsep menjadi berfungsi, kendaraan road legal namun berkualitas mobil pameran. (mg8/jpnn)