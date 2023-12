Siti Atikoh: Pembangunan di Tanah Air Jangan Lupakan Kaum Difabel

jpnn.com, JAKARTA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengingatkan bahwa seluruh aspek pembangunan di Tanah Air tidak boleh melupakan kaum difabel.

Hal itu dia katakan saat menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional, yang diperingati setiap 3 Desember, di Bumi Pospera, Cipinang, Jakarta Timur.

"Jadi pembangunan untuk terkait yang ada di Indonesia itu memang seharusnya itu no one left behind. Ada kesetaraan, semua memiliki hak yang sama untuk akses pendidikan, akses infrastruktur kemudian terkait juga bagaimana mereka mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi dan sosial," katanya.

Menurut Atikoh, pembangunan yang ramah terhadap para difabel akan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi terhadap negeri.

"Sebetulnya kalau setiap individu kita gali potensinya itu memiliki sumber daya yang luar biasa," ujar Atikoh.

Hal senada juga disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menginginkan kaum disabilitas mempunyai kesetaraan dalam segala aspek, termasuk penyediaan inklusivitas infrastruktur seperti ruang publik.

Hal ini diutarakan Ganjar Pranowo saat menemui para disabilitas Lombok di Graha Futsal, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/12).

Ganjar juga menyapa kawan-kawan disabilitas perwakilan 38 provinsi secara daring dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2023.