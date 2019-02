Siti Nurbaya: Kebijakan Jokowi soal Infrastruktur Demi Ketahanan Wilayah

jpnn.com, BOGOR - Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kebijakan pembangunan infrastuktur yang masih yang dilakukan Presiden Jokowi dalam empat tahun terakhir ini selain untuk menunjang kemajuan seluruh provinsi di Tanah Air, tetapi juga untuk ketahanan wilayah.

Kebijakan memperioritaskan pembangunan infrastruktur mencerminkan style kepemimpinan Jokowi yang sesuai dengan Teori Wilayah. Dalam buku Regional Planning: Introduction and Explanation by Melville C. Branch Praeger (1988).

Begitu juga pendekatan blusukan sosok Jokowi sejak sebagai wali kota, lalu Gubernur dan Presiden, maka aktualisasi kepemimpinannya juga ditopang oleh teori wilayah. Wilayah secara teori meliputi Area, Distrik, Teritorial, Daerah komando, Tempat Operasi, bisa juga berarti terkait Masa Peradaban (lembah, sungai, dan lain laiin), masuk filosofis religi, surga neraka, juga bisa berarti Indikasi komersial : tambang, mineral.

“Oleh karena itu, infrastruktur yang menjadi bagian penting agenda Bapak Presiden dan dirangkum dalam buku juga merupakan hal yang secara teoritik memang harus dilakukan. Selain untuk memenuhi pembangunan wilayah dan sangat penting juga untuk semakin memperkuat ketahanan wilayah dan ketahanan nasional kita,” ujar Siti Nurbaya yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang hadir sebagai Keluarga Alumi Institut Pertanian Bogor (IPB) saat menjadi pembicara kunci atau keynote speach bedah buku Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya, di Puri Begawan, Bogor, Minggu (3/2).

Menurut Siti Nurbaya, relevansi dirinya hadir dalam bedah buku dan concern tentang konteks dan konten buku Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya mengingat sebagai alumni IPB Angkatan 12, masuk 20 Februari 1975 dan lulus 19 Februari 1979 dan wisuda tanggal 27 April 1979, 4 Mei membuat lamaran ke Mentan dan Mendagri dan mulai bekerja sebagai PNS Dinas Pertanian Juni 1979.

“Buku karya Alberthiene Endah ini merupakan story telling tentang aktualisasi seorang anak manusia bernama Joko Widodo sejak kecil hingga kiprahnya saat ini dan juga mimpi-mimpi besar optimistik bangsa Indonesia ke depan,” nilai Siti Nurbaya.

Ibu Siti Nurbaya (kedua kiri) selaku Alumni IPB saat bedah buku Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya, Minggu (3/2).