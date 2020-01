Skema 16 Besar Tunggal Putra Malaysia Masters 2020 Setelah Ginting Angkat Koper

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Anthony Sinisuka Ginting gagal menembus 16 Besar Malaysia Masters 2020 setelah kalah dari tunggal putra Tiongkok Huang Yu Xiang.

Dalam laga babak pertama di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Rabu (8/1) malam WIB itu, Ginting menyerah dua gim langsung 16-21, 20-22 dalam pertandingan berdurasi 48 menit (statistik BWF).

Ginting sempat berusaha bangkit di gim kedua hingga memaksakan jus. Namun, Huang Yu Xiang lebih siap dan akhirnya berhak atas satu tiket 16 Besar.

Buat Ginting (peringkat tujuh dunia), kekalahan dari Xuang (ranking 27) ini merupakan yang pertama dari empat pertemuan.

Dengan kekalahan Ginting, Indonesia hanya menyisakan satu tunggal putra di 16 Besar Malaysia Masters 2020 yakni Jonatan Christie.

Hingga berita ini diracik, sektor tunggal putra tinggal menyisakan satu pertandingan lagi di babak pertama yakni antara dua pemain gaek, Lin Dan (Tiongkok) melawan pemai Denmark Jan O Jorgensen. (bwf/jpnn)

16 Besar Tunggal Putra Malaysia Masters 2020:

1. Kento Momota (Jepang) vs Prannoy HS (India)

2. Huang Yu Xiang Tiongkok vs Lin Dan (Tiongkok)/Jan O Jorgensen (Denmark)

3. Lee Zii Jia (Malaysia) vs Sameer Verma (India)

4. Shi Yu Qi (Tiongkok) vs Lu Guang Zu (Tiongkok)

5. Kenta Nishimoto (Jepang) vs Viktor Axelsen (Denmark)

6. Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Chen Long (Tiongkok)

7. Rasmus Gemke (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia)

8. Ng Ka Long Angus (Hong Kong) vs Chou Tien Chen (Taiwan)

Perempat final: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, 7 vs 8