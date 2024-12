Slamet & Ivan Disebut Bisa Perkuat FWD Insurance di Industri Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) menunjuk Slamet Riyoso sebagai Chief Technology & Operations Officer (CTO) dan Ivan Librata Lili menjadi Chief Financial Officer (CFO).

Direktur Utama FWD Insurance Desy N. Widjaya mengatakan kedua direksi baru itu bisa menjadi kekuatan bagi perusahaaanya dalam mendorong inovasi di masa mendatang.

“Dengan berbagai pengalaman dalam lingkup industri asuransi dan juga lembaga keuangan yang dimiliki oleh Slamet dan Ivan, dapat memperkuat posisi FWD Insurance di industri asuransi di Indonesia,” kata Desy dalam siaran persnya, Rabu (18/12).

Mengawali karir di industri perbankan dan membangun keahlian dan kepemimpinan selama lebih dari 20 tahun, Slamet Riyoso memiliki rekam jejak yang solid dalam bidang operasional dan teknologi di industri jasa keuangan.

Slamet juga pernah menjabat sebagai Chief Information Officer dan Chief Operating Officer, baik di industri asuransi dan perbankan.

Sementara itu, Ivan Librata Lili memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun di industri asuransi jiwa di Indonesia, khususnya di lingkup aktuaria.

Dengan latar belakang akademis aktuaria, Ivan telah memegang berbagai posisi senior yang sejalan dengan pendidikannya, yaitu memimpin Corporate Actuarial, Actuarial and Reinsurance, serta SVP Strategic Planning and Data Analytic di berbagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.

Sebelum ditunjuk sebagai Chief Financial Officer, Ivan bergabung di FWD Insurance sebagai VP Corporate Actuarial and Modelling, hingga Chief Actuary and Product Proposition.