Qoala Plus Sambut 2025 dengan Inovasi dan Komitmen Berkelanjutan Kepada Mitra

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali tahun 2025, Qoala Plus Indonesia menghadirkan Boost Up Vision Roadshow Challenge the Limit, Achieve Big.

Ini sekaligus merayakan pencapaian 2024 dan menandai komitmen untuk memberdayakan mitra dan pelanggan dengan solusi inovatif, layanan bantuan dan purna jual yang diperluas, membuka peluang baru dengan tambahan produk dan rekanan asuransi untuk meraih kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan sepanjang tahun di Indonesia.

Director of Business Qoala Plus Tirto Utomo mengatakan Titel Boost Up Vision mencerminkan sebuah visi untuk terus berusaha meningkatkan pencapaian, sementara tema Challenge the Limit, Achieve Big merepresentasikan dorongan dan dukungan bagi Mitra Qoala untuk berani menantang diri sendiri dalam menetapkan target tinggi dan meraih kesuksesan besar di tahun 2025.

Selain di Jakarta, Boost Up Vision Roadshow Challenge the Limit, Achieve Big! juga akan hadir di Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang, memastikan setiap Mitra di berbagai kota Indonesia memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan bersama.

"Qoala Plus mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra atas pencapaian di 2024. Sebagai platform digital yang mempermudah akses asuransi, kami bangga atas kerja keras mitra yang mendukung distribusi produk dari partner terpercaya. Pertumbuhan kami berkat kolaborasi tim, tenaga pemasar, mitra asuransi, dan pelanggan. Di 2025, kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mendukung ,itra meraih kesuksesan lebih besar, dan membangun masa depan cerah bagi industri asuransi," kata Tirto.

Pencapaian di tahun 2024 Qoala Plus yang banyak dikontribusi oleh kemajuan dua sektor bisnis, yakni asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kesehatan kumpulan di mana Qoala Plus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada mitra dan nasabah melalui penggunaan teknologi dan data.

Tujuannya adalah membantu Mitra bekerja lebih mudah dan efisien, seperti melalui pembaruan polis yang cepat dan dukungan dari mitra asuransi terpercaya.

Meski tantangan di 2024 cukup besar, Qoala Plus tetap menjalin kerja sama dengan berbagai mitra asuransi dan terus memperluas jangkauannya.