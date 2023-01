jpnn.com, JAKARTA - Sejak berdiri pada 2019 lalu, Qoala Plus mencatatkan pertumbuhan lebih dari 10 kali lipat.

Pertumbuhan tersebut membawa Qoala Plus menjadi insurtech Indonesia yang dapatkan pendanaan terbesar di Asia Tenggara sebesar Rp 1 triliun pada 2022 lalu.

Tiga tahun belakangan ini, Qoala Plus jadi platform digital penjualan asuransi berbasis tenaga pemasar.

Qoala Plus mengoptimalkan pelayanan lewat aplikasi yang mudah sehingga mempercepat proses verifikasi, penerbitan polis, dan penangan klaim.

Dengan kemudahan tersebut, akan membantu tenaga pemasar atau disebut Mitra Qoala Plus mendapatkan penghasilan tak terbatas dan instan dengan waktu tak terbatas.

Qoala Plus memiliki produk asuransi yang bervariasi, seperti asuransi jiwa, kesehatan, aset berharga, travel, dan banyak lainnya.

”Sejak awal berdiri, Qoala Plus menjadi solusi yang memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bisa memasarkan dan memperoleh asuransi secara lebih mudah dan terjangkau. Pada tahun ke-3 Qoala Plus berdiri, tujuan ini pun terwujud dengan peningkatan penjualan asuransi tiap tahunnya dan peningkatan jumlah tenaga pemasar Qoala Plus di seluruh Indonesia,” ucap Direktur Bisnis Qoala Plus Tirto Utomo, Selasa (17/1).

“Keberhasilan ini diraih tidak hanya atas kerja keras tim manajemen Qoala Plus, melainkan juga berkat kontribusi penuh para tenaga pemasar, partner asuransi kami yang terpercaya dan seluruh pelanggan Qoala Plus."