Slank Sedih Banget Konser di GBK Dibatalkan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Slank akhirnya buka suara terkait pembatalan konser ulang tahun ke-36 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 31 Desember 2019.

Personel Slank mengaku sedih dan seperti tidak percaya konser tersebut dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan Slank lewat tulisan yang diunggah ke akun Instagram resmi band asal Gang Potlot tersebut.

"Kami juga sedih dan masih belum percaya. Tapi Slank must go on," ungkap Slank, Sabtu (28/12).

Demi mengobati kekecewaan penggemar, grup yang diisi Bimbim, Kaka, Abdee, Ridho, dan Ivanka itu bakal memberi sebuah persembahan. Slank akan tampil secara live streaming dalam channel YouTube mereka. Live streaming bisa disaksikan semua Slankers pada 31 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.

"Demi kalian, walau konser batal, Slank akan tetap hadir melalui live streaming di channel YouTube Slank pada 31 Desember 2019 pukul 20.00 WIB," sambung Slank.

Diberitakan sebelumnya, konser ulang tahun Slank ke-36 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta batal digelar. Pertunjukan bertajuk Slanking Forever 36 itu awalnya direncanakan diadakan pada malam tahun baru, Selasa, 31 Desember 2019.

Pembatalan konser Slank diumumkan langsung oleh The Ocean Entertainment selaku promotor. Penyelenggara mengungkapkan bahwa konser urung diadakan karena alasan teknis (technical issue).

"Karena keadaan yang tidak terduga, alasan teknis, maka kami akan membatalkan pertunjukaan konser SLANKING FOREVER 36," kata Niken Ayu dan Robert Kwon selaku CEO dari The Ocean Entertainment kepada jpnn.com, Kamis (26/12).