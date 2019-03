So Ji Sub Tampil Cantik demi Fans Jakarta

jpnn.com - So Ji-sub berubah jadi jadi cantik demi di Jakarta, Sabtu (9/3). Aktor asal Korea Selatan yang terkenal karena ganteng itu harus rela memakai mahkota bunga di hadapan para fansnya. Itulah salah satu aktivitas yang mesti dilakukan So Ji-sub dalam fan meeting Hello Jakarta di Balai Sarbini.

Kehadirannya merupakan kali kedua di Indonesia. Sebelumnya, So Ji-sub sempat menggelar jumpa fans pada 2017. Besarnya antusiasme fans di tanah air membuat aktor yang debut pada 1995 itu kembali ke Jakarta. Apalagi setelah perannya dalam Terius Behind Me sukses mencuri perhatian banyak pencinta K-drama.

Mahkota bunga itu harus dia pakai karena salah menjawab pertanyaan. Penampilannya jadi kontras dengan setelan jas hitam yang dia kenakan. Pada salah satu segmen "All About So Ji-sub", aktor 42 tahun itu mendapat pertanyaan soal dramanya sendiri.

So Ji-sub berperan sebagai Kim Bon dalam drama teranyarnya, Terius Behind Me. Pertanyaannya, apa password rumah Kim Bon? "Aku gak begitu ingat," tuturnya. Dia bahkan meminta bantuan fans untuk menjawab dan masih salah. "Sengaja ya jawabnya salah biar saya dihukum," candanya.

Selain kuis untuk dirinya, So Ji-sub menerima pertanyaan pribadi dari para fans dalam segmen "Code Name: Terrius". Kurang lebih ada 300 pertanyaan yang masuk. Tapi, hanya dua yang dibacakan. Salah satunya pertanyaan soal diet. "Biasanya dengar kata diet sudah stres duluan. Jadi, kesampingkan kata diet itu dan ganti dengan hidup sehat," jawab So Ji-sub. Dia juga menjawab pertanyaan fans soal keluar dari zona nyaman dan memulai usaha sendiri. "Wah pertanyaannya susah-susah ini," celetuknya.

So Ji-sub semakin memanjakan penggemarnya dengan video "51 Hal yang Tidak Kamu Ketahui tentang So Ji-sub". Di sana, dia bakal diberi pertanyaan cepat dan harus memilih antara A atau B. Kalau tidak bisa menjawab, dia bakal kena hukuman. Hukumannya pakai kostum atau aksesori aneh. Ada wig nenek-nenek sampai rambut kepang cewek. Lagi-lagi, penampilan So Ji-sub yang "cantik" di video itu bikin penonton heboh. "Paling suka yang mana?" tanya So Ji-sub. "Yang kepang!" seru penonton kompak menjawab.

Suara sang aktor berzodiak Scorpio itu menjadi hiburan tersendiri. Pertama, dia membuka fan meeting dengan lantunan Can't Smile Without You milik Barry Manilow. Dia mengaku memilih lagu itu karena memang tidak bisa tersenyum tanpa fans-fans yang selalu mendukungnya. Itulah alasan fan meeting kali ini diberi tajuk Hello. "Karena saya juga ingin menyapa kalian semua dengan senyuman," ungkapnya.

Lantunan suaranya kembali hadir setelah quality time dengan games dan kuis bareng fans. Dia mengajak Soul Dive untuk tampil bareng membawakan beberapa lagu. Pada sesi ini, dia berganti baju hip-hop style warna blue metallic lengkap dengan topi putih. Grup hiphop yang terdiri atas Nuck, Zito, dan D-Theo itu memang kerap bikin musik bareng So Ji-sub. Lima lagu mereka bawakan. Yakni, So Ganzi, Boy Go, AOAOA, Cola Bottle Baby, dan diakhiri encore So Love. "Kita harus serap semua kehangatan ini," ungkapnya di tengah-tengah performance rap.

Sumber : Jawa Pos