So Ji Sub Diserbu Penggemar di Bandara

jpnn.com - Aktor drama papan atas Korea Selatan So Ji-sub menyambangi Jakarta. Dia akan menyapa para penggemarnya dalam fan meeting di Balai Sarbini, Sabtu (9/3). Pemain K-drama Terius Behind Me itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (8/3).

Kedatangannya diabadikan dan diunggah beberapa akun Instagram. Sumbernya berasal dari akun @revstunr. Pemilik akun yang bernama Trianingtyas itu sempat menyapa dan memanggil aktor kelahiran Seoul tersebut.

"Iya, saya emang nunggu di bandara," ungkap Tyas, sapaannya, ketika dihubungi Jawa Pos. Sapaan para fans itu dibalas So Ji-sub dengan lambaian tangan.

Tyas menjelaskan, So Ji-sub keluar dari gate keberangkatan sekitar pukul 16.00. Jalur keluarnya dialihkan karena gate kedatangan cukup padat. Para penggemar memberikan bunga mawar. Dua tangkai di antaranya diterima dan berada di genggaman tangan kiri So Ji-sub. (deb/c6/nda)

