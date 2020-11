Soal Video Syur Mirip Gisel, Onadio Leonardo: Kalau Iya, So What? 

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Onadio Leonardo ikut mengomentari video syur mirip Gisel Anastasia alias Gisel yang viral di media sosial.

Bagi Onadio, tak masalah jika memang benar sosok perempuan dalam video tersebut adalah Gisel.

Hal itu diungkap Onadio saat menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier, baru-baru ini.

"Menurut gua itu Gisel. Kalau iya, So What? (memang kenapa,red)," kata Onadio.

Pria 30 tahun ini bahkan mengakui bahwa dirinya juga memiliki video serupa dengan istrinya.

"Do you think gue enggak punya video sama bini gue? I have, tetapi jangan sampai kesebar," ujarnya.

Deddy Corbuzier memilih untuk tidak membenarkan bahwa sosok perempuan dalam video tersebut adalah Gisel.

Pria berkepala plontos beralasan Gisel dan mantan suaminya, Gading Marten merupakan teman dekatnya.