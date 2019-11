Son Heung-Min jadi Pemain Pertama Spurs yang Bikin Jose Mourinho Senang

jpnn.com, LONDON - Pemain Korea Selatan Son Heung-Min membawa Tottenham Hotspur untuk sementara unggul atas West Ham United.

Dalam laga yang digelar di London Stadium, Sabtu (23/11) malam WIB itu, Son mencetak gol pada menit ke-36.

Son membukukan gol indah setelah menerima umpan dari Dele Alli.

Son sempat mengutak-atik bola di dalam kotak penalti sebelum melepas sepakan keras dengan kaki kirinya.

19 - Son Heung-min is Tottenham's leading goalscorer in all competitions in 2019, netting two more than Harry Kane (17) so far this calendar year. Heir. #WHUTOT pic.twitter.com/V7g9CghkI7 — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2019