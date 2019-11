Jadwal Premier League Pekan ke-13: Ada Debut Mourinho dan City vs Chelsea

jpnn.com, LONDON - Big match antara Manchester City vs Chelsea akan mewarnai jadwal Premier League pekan ke-13.

City, si juara bertahan yang kini 'terpuruk' di peringkat keempat klasemen sementara, akan bertindak sebagai tuan rumah untuk Chelsea (peringkat ketiga klasemen).

Selain duel City versus Chelsea yang diprediksi bakal ketat, Premier League pekan ini juga akan istimewa buat Tottenham Hotspur. Ya, klub London itu akan melakoni laga pertama bersama pelatih anyar Jose Mourinho. Lawan yang akan dihadapi ialah taun rumah West Ham United.

Spurs kini berada di anak tangga ke-14, tempat yang kurang pantas buat tim yang menjadi finalis Liga Champions musim lalu.

Dalam sebuah wawancara, Mourinho mengaku tak punya target membawa Spurs finis di 4 Besar klasemen. Namun, Mou berani mengatakan timnya merupakan kandidat juara musim depan. "Saya membawa gairah saya ke klub ini. Klub ini punya potensi, termasuk akademinya. Masa depan klub ini positif. Itu juga membuat saya bergairah," ujarnya. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League pekan ke-13 (WIB)

Sabtu (23/11)

19.30 West Ham United vs Tottenham Hotspur

22.00 AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers

22.00 Arsenal vs Southampton

22.00 Brighton & Hove Albion vs Leicester City

22.00 Crystal Palace vs Liverpool

22.00 Everton vs Norwich City

22.00 Watford vs Burnley

Minggu (24/11)

00.30 Manchester City vs Chelsea

23.30 Sheffield United vs Manchester United

Selasa (26/11)

03.00 Aston Villa vs Newcastle United