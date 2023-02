Sony Setop Penawaran Koleksi PlayStation Plus Kepada Pemilik PS5

jpnn.com, JAKARTA - Sony menyetop penawaran koleksi PlayStation Plus kepada pemilik PlayStation 5 mulai 9 Mei mendatang.

Sejak September 2020, Sony telah menawarkan Koleksi PlayStation Plus kepada pemilik PlayStation 5 dengan keanggotaan aktif PS Plus.

Paket itu hadir dengan beberapa gim terbaik PlayStation 4, termasuk "Bloodborne", "God of War", "The Last of Us Remastered", "Batman: Arkham Knight", "Fallout 4", dan "Resident Evil 7: Biohazard".

Baca Juga: Sony Tegaskan PlayStation 5 Tidak Lagi Langka di Pasaran

Sony mengatakan akan fokus pada upaya pengembangan perpustakaan gim bulanan PS Plus dan Katalog Gim yang dapat diakses oleh pemilik PlayStation dengan berlangganan PlayStation Plus Extra atau Premium.

Para pemilik PlayStation 5 masih dapat mengeklaim salah satu judul yang disertakan dalam 19 judul gim di paket tersebut hingga 9 Mei.

Setelah gim tersebut dikaitkan dengan akun pemilik, Anda akan terus memiliki akses ke gim tersebut selama mempertahankan langganan PlayStation Plus yang aktif.

Sony juga mengungkapkan daftar gim PlayStation Plus bulan Februari. Lineup bulan ini menampilkan "Evil Dead: The Game", "OlliOlliWorld", "Destiny 2: Beyond Light", dan "Mafia: The Definitive Edition".

Pengguna dapat mengunduh keempat gim mulai 7 Februari dan akan tersedia hingga 6 Maret. (antara/jpnn)